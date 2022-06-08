Тренер Джошуа про реванш с Усиком: «Сделаю все возможное, чтобы Энтони снова стал чемпионом»

Роберт Гарсия, тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от реванша с Александром Усиком, который запланирован 23 июля в Саудовской Аравии.
«Мне нравится этот вызов, особенно учитывая, что он потерпел поражение и выходит на реванш с парнем, который его победил. Это отличный вызов для меня. Я понимаю, что это будет непросто. Я сделаю все возможное, чтобы Энтони снова стал чемпионом.
Вот что мотивирует меня больше всего — сделать это после поражения, когда люди не ожидают, что он победит. Я люблю такие вызовы.
Такие, как когда Майдана победил Бронера, или Абнер Марес победил Хесуса Куэллара, или когда Стив Луэвано поехал в Лондон на бой с Ники Куком и нокаутировал его, хотя никто этого не ожидал. Я люблю такие вызовы, и сейчас это Энтони Джошуа.
«Он проиграл. Он не был избит. Проиграл решением судей. Но проиграл, очевидно проиграл. Сейчас добиться победы будет большим достижением для меня. Большим достижением для меня как для тренера иметь чемпиона мира в тяжелом весе. Лучше и быть не может», – сказал Гарсия.
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Джошуа про бой с Усиком: «Теперь я планирую пойти за нокаутом. С Божьей помощью, молитвами и упорным трудом я одержу победу»