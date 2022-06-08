Тренер Джошуа про реванш с Усиком: «Сделаю все возможное, чтобы Энтони снова стал чемпионом»

, тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от реванша с , который запланирован 23 июля в Саудовской Аравии.

«Мне нравится этот вызов, особенно учитывая, что он потерпел поражение и выходит на реванш с парнем, который его победил. Это отличный вызов для меня. Я понимаю, что это будет непросто. Я сделаю все возможное, чтобы Энтони снова стал чемпионом.

Вот что мотивирует меня больше всего — сделать это после поражения, когда люди не ожидают, что он победит. Я люблю такие вызовы.

Такие, как когда Майдана победил Бронера, или Абнер Марес победил Хесуса Куэллара, или когда Стив Луэвано поехал в Лондон на бой с Ники Куком и нокаутировал его, хотя никто этого не ожидал. Я люблю такие вызовы, и сейчас это .

«Он проиграл. Он не был избит. Проиграл решением судей. Но проиграл, очевидно проиграл. Сейчас добиться победы будет большим достижением для меня. Большим достижением для меня как для тренера иметь чемпиона мира в тяжелом весе. Лучше и быть не может», – сказал Гарсия.

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