Эдди Хирн: «Усик ни за что не позволит устроить бой с Джошуа в Лондоне»

Промоутер Эдди Хирн рассказал о сложностях выбора места проведения реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе (19-0, 13 КО) и (24-2, 22 КО).

«Если все сложится с контрактами и выплатами за право провести бой, то, честно говоря, нам будет очень сложно привезти Усика в Великобританию. Он может посмотреть на это с его точки зрения: «Зачем мне ехать в Англию за половину денег?»

Мы не можем выбрать место, где Усику заплатят гораздо меньше. Мы хотим провести бой в Лондоне, это было бы большим преимуществом для Джошуа, но выплата за право организовать поединок генерирует вдвое больше денег. Усик ни за что не позволит устроить бой в Лондоне. Так что нам нужно принять это во внимание, а Джошуа просто хочет сразиться.

У нас есть ряд предложений и дат. В настоящее время мы изучаем контракты. Посмотрим, где состоится бой, но думаю, что через две недели мы со всем разберемся», – сказал Хирн.

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