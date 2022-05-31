Бой Усика и Джошуа могут перенести на август из-за проблем с телетрансляторами (The Telegraph)

Реванш между чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе и Энтони Джошуа может не состояться 23 июля, как планировалось ранее.

По информации The Telegraph, задержка может быть связана из-за сделки с телетрансляторами. В Великобритании поединок должен показать телеканал Sky, во всем мира — стриминговый сервис DAZN.

На улаживание проблем с трансляциями могут уйти ближайшие 2-3 недели.

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