Евлоев – о Дэне Иге: «Оппонент был жесткий, у меня до сих пор башка болит»

Непобежденный полулегковес UFC Мовсар Евлоев отдал должное Дэну Иге, которого россиянин победил единогласным решением судей на UFC Fight Night 207.

«Если честно, оппонент был жесткий, это чувствовалось в каждом ударе. У меня до сих пор башка болит от этого.

А так я весь процесс контролировал, я знал его опасные стороны. Знал, что любая его банка может залететь и стать последней в этом бою», – сказал Евлоев.

Евлоев – о победе над Иге: «Хотел завершить досрочно. Но после боя решил, что это был достойный поединок»

Топурия – Евлоеву: «У тебя нет яиц, чтобы вызвать меня. Все видят, как ты убегаешь»