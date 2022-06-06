Топурия – Евлоеву: «У тебя нет яиц, чтобы вызвать меня. Все видят, как ты убегаешь»

Рейтинговый полулегковес UFC Илия Топурия обратился к российскому бойцу .

«Мовсар, ты позорно сражаешься! Еще одно решение, без каких-либо попыток добить своего соперника. К тому же ты не умеешь говорить.

У тебя нет яиц, чтобы вызвать меня! Теперь все видят, как ты убегаешь. Позор», – написал испанский боец грузинского происхождения.

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