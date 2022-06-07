Евлоев – о вызове Топурии: «Нахер он мне сдался? Я топ-10, смотрю вперед»

Непобежденный боец полулегкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев признался, что не заинтересован в поединке с Илией Топурией.

При этом уроженец Ингушетии отметил, что не против решить конфликт с испанцем грузинского происхождения вне октагона.

«Грубо говоря, нахер он мне сейчас сдался? Я топ-10, я смотрю вперед. Пусть делает вес, для начала, убедимся, что он может спуститься в эту весовую категорию.

Если он хочет со мной поговорить, он знает, где меня найти. Я на связи всегда», – сказал Евлоев.

Евлоев – о Дэне Иге: «Оппонент был жесткий, у меня до сих пор башка болит»

Топурия – Евлоеву: «У тебя нет яиц, чтобы вызвать меня. Все видят, как ты убегаешь»