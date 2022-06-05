Мовсар Евлоев вызвал на бой Арнольда Аллена: «Есть такой дерьмовый парень. Хочу подраться с ним у него дома, в Англии»

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев прокомментировал победу над Дэном Иге на UFC Fight Night 207.

«Большое уважение Дэну Иге, он все время был опасен, думаю, мы заслужили «Бой вечер».

На следующий бой я заслужил соперника с большим именем, чтобы побороться за титульный бой.

Есть один парень, боится меня, я несколько раз вызывал его, он не отвечал. Арнольд Аллен, дерьмовый парень такой. Я хочу подраться с ним у него дома, в Англии. Я буду снова готов через пару недель. Обещаю, что финиширую его.

Сегодня моей республике, Ингушетии 30 лет, поздравляю всех с праздником, эту маленькую победу посвящаю вам. Хотел завершить досрочно, но все равно получился достойный бой», – сказал Евлоев после боя.

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Мовсар Евлоев победил Дэна Иге на UFC Fight Night 207