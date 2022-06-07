Евлоев – о возможном бое с Алленом: «Убрав его, я не оставлю никаких сомнений в том, кто самый достойный полулегковес»

Российский боец UFC Мовсар Евлоев рассказал, почему вызвал Арнольда Аллена на бой.

По мнению непобежденного полулегковеса, победа над англичанином выведет его на титульный поединок.

«У меня есть цели, которые я преследую на пути к титулу. После Алекса Волкановски самый опасный в дивизионе Арнольд Аллен.

Убрав его, я не оставлю никаких сомнений в том, кто самый достойный полулегковес. Так что будем ждать нашего англичанина», – сказал Евлоев.

Мовсар Евлоев попал в топ-10 полулегкого дивизиона UFC

Мовсар Евлоев – о следующем сопернике: «Просто дайте мне достойного соперника, чтобы я заслужил чемпионский бой»