Петр Ян: «Спасибо болельщикам за любовь и поддержку. Я тоже человек, плохие дни бывают!»

Бывший временный чемпион UFC в легчайшем весе обратился со словами благодарности к болельщикам и команде после поражения от .

«Друзья, прошло немного времени после боя, я остыл, эмоции утихли! В первую очередь хочу поблагодарить тренеров — Кайрата Нурмаганбетова и Андрея Октябринского.

Спасибо и тебе, мой коуч, Шон Кобер, за проделанную работу! Спасибо Маркосу и Артему за то, что помогли в дни перед боем в США.

Также благодарю всех ребят, кто был на спаррингах. От души, пацаны! Большое спасибо Tiger Muay Thai, нашей базе подготовки. Спасибо команде «Архангел Михаил» за оказанное внимание и поддержку!

Спасибо всем болельщикам за вашу любовь и поддержку! Сложностей много встречается на пути, но я иду своим путем. Мне никто ничего не принес на блюдце готовое. Тоже человек, плохие дни бывают! Всех обнял!» – сказал Ян.

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