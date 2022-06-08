Уайт про бой Енджейчик – Чжан: «Кто победит, обязательно сразится с Эспарзой за титул»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что реванш между и будет претендентским на титул в минимальном женском весе.

«Тот, кто победит, обязательно сразится с Карлой Эспарзой за титул. Я уверен, что Карла будет внимательно следить за их поединком в эту субботу.

Я не знаю, как они смогут превзойти свой первый бой, но они обе абсолютные дикарки. Это будет увлекательный поединок», – считает Уайт.

Бой Енджейчик и Чжан состоится в ночь с 11 на 12 июня на UFC 275 в Сингапуре.

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