Пол Фелдер назвал бойца, которая может победить Валентину Шевченко

Бывший боец UFC и действующий комментатор боев промоушена Пол Фелдер предположил, кто может прервать победную серию чемпионки наилегчайшего дивизиона Валентины Шевченко.

«Возможно, Манон Фьоро сможет с ней конкурировать в будущем. Она действительно хороша, но еще не готов к бою на таком уровне.

Я видел ее последний поединок, Манон бросала одну и ту же комбинацию. Если она сейчас выйдет против Шевченко, то будет просто нокаутирована», – сказал Фелдер.

Манон Фьоро – 32-летняя 6-й номер наилегчайшего дивизиона UFC. Француженка дебютировала в UFC в январе 2021 года, одержав в промоушене четыре победы подряд.

Пол Фелдер – о Валентине Шевченко: «Вероятно, она может и меня нокаутировать»

Официально: Валентина Шевченко проведет защиту титула UFC 11 июня в бою против Таилы Сантос