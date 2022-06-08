Нганну опроверг сообщения о завершении карьеры: «У меня есть еще как минимум пять лет, чтобы покорить все»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

После победы над Сирилом Ганом на UFC 270, Нганну перенес операцию на колене, из-за которой сможет вернуться не раньше декабря 2022-го.

«Я только начинаю! У меня есть еще как минимум пять лет, чтобы покорить все», – написал Нганну.

Том Аспиналл: «Поставил бы на то, что Фьюри переедет Нганну, но у Фрэнсиса хорошие шансы»

Орловский обвинил Нганну в употреблении допинга: «Руку на отсечение не дам, но палец дам»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные