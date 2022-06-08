Нганну опроверг сообщения о завершении карьеры: «У меня есть еще как минимум пять лет, чтобы покорить все»

Чемпион UFC в тяжелом весе ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

После победы над Сирилом Ганом на UFC 270, Нганну перенес операцию на колене, из-за которой сможет вернуться не раньше декабря 2022-го.

«Я только начинаю! У меня есть еще как минимум пять лет, чтобы покорить все», – написал Нганну.

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