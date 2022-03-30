Президент ONE: «У Малыхина динамит в руках. Он прикончит Нганну»

Президент ONE Championship Чатри Ситьодтонг сравнил тяжеловесов промоушена с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Мне нравится Фрэнсис Нганну, но я думаю, наши тяжеловесы его переедут. Он не является разносторонним бойцом.

Посмотрите на – русского борца с динамитом в руках. Он гораздо быстрее Фрэнсиса, намного лучше его в партере, и является чемпионом Европы по грепплингу – это уровень черного пояса. Он прикончит Фрэнсиса.

Посмотрите на действующего чемпиона дивизиона, Аржана Буллара – у него есть все, и бокс, и борьба. Фрэнсис откровенно не впечатляет в партере. У него мощные размашистые удары, но он не такой техничный боксер, как Анатолий, или даже Аржан.

Кроме этих двух у нас есть еще несколько подписаний в тяжелом весе, о которых мы еще не объявляли, и это настоящие убийцы.

Думаю, в этом году, особенно за последние несколько месяцев, мы добились того, что наш тяжелый дивизион идет ноздря в ноздрю с UFC», – сказал Ситьодтонг.

Сен-Пьер – о споре Нганну и UFC: «Если Фрэнсиса не устраивает заработок, тогда пусть ищет место, где ему дадут достойные деньги»

Боб Арум: «Мы все очень хотим, чтобы бой Фьюри и Нганну состоялся. Он принесет колоссальные деньги»