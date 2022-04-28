Орловский обвинил Нганну в употреблении допинга: «Руку на отсечение не дам, но палец дам»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе считает, что действующий чемпион промоушена в свое время употреблял допинг.

«Я руку на отсечение не дам, но палец дам, безусловно. Просто я в последнее время очень много читаю и разговариваю о косвенных подтверждениях, что человек был на чем-то, что не одобряет USADA.

Если я ошибаюсь, то извиняться точно не буду. Но мне кажется, что я не ошибаюсь.

Я просто видел фотографии до того, как он якобы как-то доплыл из Африки в ту же самую Францию. Одна фотографию, а спустя время — другая», – сказал Орловский.

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