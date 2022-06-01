Хирн – о реванше Бивола и Канело: «Безусловно, он состоится. Мы работаем над боем в 2023 году»

Промоутер мексиканского абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе Сауля Альвареса Эдди Хирн уверяет, что второй поединок против Дмитрия Бивола состоится.

«Безусловно, реванш состоится.Мы разговаривали с Биволом и его командой. Мы работаем над реваншем на Синко де Майо [национальный праздник Мексики, отмечается 5 мая – прим. Sports.ru] в следующем году.

Канело ни в коем случае не откажется от этого поединка. Он отчаянно хочет поквитаться за поражение», – сказал Хирн.

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