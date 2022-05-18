Джо Смит хочет реванш с Биволом: «Дмитрий – лучший полутяжеловес. Если я вынесу Бетербиева, то я хочу попробовать стать абсолютным чемпионом»

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Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBO Джо Смит, которому в ночь на 19 июня предстоит объединительный поединок с чемпионом IBF и WBC Артуром Бетербиевым, заявил, что хочет бой против Дмитрия Бивола.

«Если я смогу вынести Бетербиева за два, три четыре или сколько бы так ни было раундов, то я это сделаю. Я все еще верю, что сейчас Бивол – лучший полутяж.

Я считаю, что он будет таковым, пока я не получу реванш. Я хочу стать абсолютным чемпионом.

Если мы можем пораньше устроить этот бой, то я желаю стать абсолютным чемпионом как можно быстрее», – сказал Смит.

Напомним, что Бивол владеет поясом WBA. Россиянин дрался со Смитом в марте 2019 года, защитив титул благодаря победе единогласным решением судей.

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