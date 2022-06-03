Бивол – о судействе в бою с Канело: «Понимал, что все будет на стороне Сауля. Приятно, что судьи отдали победу»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал о судействе в поединке с Саулем Альваресом.

«Поскольку я боксировал с Канело, думаю, каждый понимал, что все будет на его стороне, в том числе в плане судейства. Поэтому все нормально. Я доволен исходом.

Даже комментировать здесь особо не хочу. Не то чтобы это было неприятно. На самом деле приятно: я же выиграл, судьи отдали победу», – признался Бивол.

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