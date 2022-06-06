Мовсар Евлоев: «В первом раунде против Иге были сложности, потому что не мог проснуться на бой»

Рейтинговый полулегковес UFC Мовсар Евлоев считает, что турнир UFC Fight Night 207 проходил слишком рано. Россиянин признался, что испытывал из-за этого проблемы в бою с Дэном Иге.

«В первом раунде были сложности, потому что не мог проснуться на бой. Все равно как-то странно в обед драться.

Обычно мы утром разогреваемся, потеем, раскидываемся, а потом уже вечером полноценный бой.

А сейчас из-за того, что слишком рано бой, утром не пришлось разогреваться, времени на это не было», – сказал Мовсар.

Евлоев – о победе над Иге: «Хотел завершить досрочно. Но после боя решил, что это был достойный поединок»

Мовсар Евлоев – о следующем сопернике: «Просто дайте мне достойного соперника, чтобы я заслужил чемпионский бой»