Мовсар Евлоев – о следующем сопернике: «Просто дайте мне достойного соперника, чтобы я заслужил чемпионский бой»

Непобежденный полулегковес UFC Мовсар Евлоев заявил, что готов вернуться в октагон в самое ближайшее время.

Напомним, что в ночь на 5 июня россиянин одержал уверенную победу над Дэном Иге.

«Я готов драться уже на следующей неделе. Просто дайте мне хорошее имя. Я устал встречаться с безымянными бойцами.

Я заслужил провести бой против соперника с хорошим именем. Я следующий чемпион. Просто дайте мне достойного соперника, чтобы я заслужил чемпионский бой», – сказал Евлоев.

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