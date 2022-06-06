Евлоев – о победе над Иге: «Хотел завершить досрочно. Но после боя решил, что это был достойный поединок»

Теги полулегкий вес UFC Мовсар Евлоев Дэн Иге Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полулегковес UFC Мовсар Евлоев, одержавший уверенную победу над Дэном Иге, высказался о прошедшем поединке.

«На самом деле, хотел завершить досрочно. Но по истечению трех раундов сам для себя решил, что это был достойный и зрелищный поединок.

Хорошо, что удалось показать все наработки в ударке, которые я готовил. Так что сейчас я буду известен как человек, который и в стойке опасен», – сказал россиянин.

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