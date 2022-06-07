Мовсар Евлоев попал в топ-10 полулегкого дивизиона UFC

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев улучшил свои позиции в рейтинге дивизиона.
Напомним, что уроженец Ингушетии победил единогласным решением судей Дэна Иге на UFC Fight Night 207.
Теперь россиянин занимает 10-ю строчку в дивизионе, отправив Иге на три позиции ниже.
Напомним, что Евлоев не знает поражений в профессиональных ММА, одержав 16 побед.
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