Абдель-Азиз – о Канело: «Он упустил возможность подраться с Усманом. Таинственность Сауля исчезла»

Теги UFC Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Камару Усман Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Менеджер лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории Камару Усмана Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент больше не заинтересован в боксерском поединке против Сауля Альвареса.

По словам Абдель-Азиза, причиной тому послужило поражение мексиканца в бою с Дмитрием Биволом за титул WBA в полутяжелом весе.

«Альварес стал обычным парнем. Сейчас он просто один из многих бойцов. Я не думаю, что его теперь можно назвать королем P4P. Таинственность Канело исчезла.

Люди теряют свою таинственность после поражений. Она покидает их. Я уважаю Канело, но думаю, он упусти прекрасную возможность подраться с Камару Усманом», – сказал менеджер.

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