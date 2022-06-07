Абдель-Азиз – о Канело: «Он упустил возможность подраться с Усманом. Таинственность Сауля исчезла»

Менеджер лучшего бойца вне зависимости от весовой категории Камару Усмана Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент больше не заинтересован в боксерском поединке против .

По словам Абдель-Азиза, причиной тому послужило поражение мексиканца в бою с Дмитрием Биволом за титул WBA в полутяжелом весе.

«Альварес стал обычным парнем. Сейчас он просто один из многих бойцов. Я не думаю, что его теперь можно назвать королем P4P. Таинственность Канело исчезла.

Люди теряют свою таинственность после поражений. Она покидает их. Я уважаю Канело, но думаю, он упусти прекрасную возможность подраться с Камару Усманом», – сказал менеджер.

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