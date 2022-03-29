Официально: Валентина Шевченко проведет защиту титула UFC 11 июня в бою против Таилы Сантос

Теги наилегчайший вес UFC Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Лидер женского рейтинга P4P UFC Валентина Шевченко проведет поединок на UFC 275.

Соперницей чемпионки наилегчайшего дивизиона станет 28-летняя бразильянка Таила Сантос, идущая на серии из четырех побед подряд.

Для Шевченко эта защита титула станет седьмой по счету. На счету представительницы Киргизии 8 побед подряд, в последний раз она уступала в 2017 году Аманде Нуньес в поединке за титул в легчайшем весе.

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