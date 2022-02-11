Валентина Шевченко: «Победа Нуньес над Пеньей в реванше станет еще одной причиной, из-за которой мне придется подняться в легчайший вес»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе рассказала, при каком условии готова на третий бой с .

«Думаю, что Аманда обязательно захочет отомстить Джулианне Пенье. Будет еще одна драка между Нуньес и Пеньей, потому что это очевидно.

Если Аманда подготовится к реваншу, сделает все правильно, то, вероятно, вернет себе титул.

Это станет еще одной причиной, из-за которой мне придется подняться в легчайший вес для нашей трилогии», – сказала Шевченко.

В декабря Пенья победила Нуньес и завоевала титул в легчайшем весе.

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