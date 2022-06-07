Пол Фелдер – о Валентине Шевченко: «Вероятно, она может и меня нокаутировать»

Бывший боец , а ныне комментатор боев промоушена Пол Фелдер высказался о лидере женского рейтинга P4P Валентине Шевченко.

Напомним, что в ночь на 12 июня представительнице Кыргызстана предстоит очередная защита титула, ее соперницей станет бразильянка Таила Сантос.

«Валентина на уровень выше всех остальных своих потенциальных оппоненток. На то, чтобы появился кто-то, кто сможет конкурировать с ней, уйдут годы.

Сейчас конкуренции у нее нет. Так же я сомневаюсь, что она завершит карьеру или куда-то уйдет.

Думаю, что есть достойные претендентки, которым если дать достаточно времени, смогут стать самой большой проблемой в карьере Валентины, но этого точно не произойдет в ближайшее время.

Вероятно, Шевченко могла бы и меня нокаутировать, хоть я тяжелее на 20 килограммов», – признался Фелдер.

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