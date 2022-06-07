Коста требует извинений от медсестры за клевету: «Вы представляете, какой ущерб я бы ей нанес, если бы ударил ее?»

Боец среднего веса UFC Пауло Коста, обвиненный бразильской медсестрой в избиении, обратился к девушке.

Спортсмен в очередной раз назвал слова девушки ложью, потребовав публично извиниться за клевету.

«Меня обвиняют в том, что я ударил женщину локтем. Я профессиональный боец. Вы представляете, какой ущерб нанес бы незащищенной женщине, если бы ударил ее локтем в лицо? Даже страшно представить подобное.

Я здесь для того, чтобы сказать, что такого никогда не было, и у меня есть доказательства. Любая форма насилия в отношении женщин неприемлема. Мы все знаем, что такого рода ложные обвинения очень серьезны.

Поэтому я надеюсь, что эта женщина примет правильное решение и принесет публичные извинения. Иначе, к сожалению, мне придется прибегнуть к юридическим действиям», – сказал Коста.

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