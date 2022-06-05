Пауло Коста – о скандале с медсестрой: «Поговаривают, ее челюсть крепче, чем у Люка Рокхолда»

Теги происшествия UFC средний вес (MMA) Люк Рокхолд Пауло Коста Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Пауло Коста вновь вспомнил об инциденте в пункте вакцинации, где бразилец якобы ударил медсестру локтем по лицу.

Чтобы опровергнуть эту информацию, Коста выложил в соцсетях фото медсестры, на котором нет следов насилия.

Также Пауло поддел Люка Рокхолда, с которым бразилец должен провести поединок в ночь на 21 августа.

«Когда они сказали, что я ударил локтем женщину. Взгляните на «жертву». Поговаривают, ее челюсть крепче, чем у Люка Рокхолда», – подписал фото Коста.

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