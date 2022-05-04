Люк Рокхолд проведет первый за 3 года бой. Соперником станет Пауло Коста

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд возвращается в октагон. В ночь на 21 августа американец проведет поединок против Пауло Косты.
Бразилец, выйдя на титульный бой против Исраэля Адесаньи, потерпел два поражения подряд, уступив еще и Марвину Веттори.
Рокхолд не выходил в клетку с 2019 года. Люк проиграл два последних поединка, нокаутом уступив Йоэлю Ромеро и Яну Блаховичу в полутяжелом весе.
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