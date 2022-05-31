Пауло Коста ударил в лицо медсестру из-за требования пройти вакцинацию

Средневес UFC Пауло Коста стал участником скандала в Бразилии.

По информации бразильского портала G1, боец пришел в торговый центр за получением сертификата о вакцинации, но медицинские работники призвали его сделать прививку, несмотря на то, что Коста, по его словам, уже был привит.

Коста якобы толкнул локтем в лицо медсестру и забрал карту. В последствии бразилец был задержан полицией. Медсестра тяжелых повреждений не получила.

20 августа на UFC 278 у Косты запланирован бой с Люком Рокхолдом на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити.

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