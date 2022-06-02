Пауло Коста сделал заявление после нападения на медсестру: «Обвинения не соответствуют тому, что происходило на самом деле»

Средневес UFC Пауло Коста в социальных сетях опубликовал официальное заявление после того, как стало известно о его задержании из-за конфликта на пункте вакцинации.

Ранее сообщалось, что бразилец ударил медсестру локтем в лицо за то, что та требовала бойца вакцинироваться.

«Пауло Коста и вся команда отвергает любое насилие. Пауло — профессиональный спортсмен, который полностью посвящен тренировкам, соблюдает правила, дисциплинирован.

Его философия полностью не соответствует этой истории. Он не приемлет такие методы. Обвинения не соответствуют тому, что происходило на самом деле.

Будут осуществлены необходимые юридические процедуры, которые позволят все установить», – говорится в заявлении Косты.

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