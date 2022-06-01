Бразильская полиция сообщила о задержании Пауло Косты за нападение на медсестру

Теги происшествия UFC средний вес (MMA) Пауло Коста Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста задержан полицией за инцидент в больнице бразильского города Контагема.

По предварительной информации, Коста пытался подделать сертификат о вакцинации против COVID-19, устроил потасовку с медсестрой, ударив ее локтем по лицу.

«Подозреваемый, 31 лет и потерпевшая, 26 лет, доставлены в участок, где были заслушаны их показания, также была запрошена судебно-медицинская экспертиза.

В то же время женщина выразила заинтересованность в возбуждении уголовного дела против бойца.

Обе стороны дали свое согласие явится на слушание в Специальный уголовный суд муниципалитета», – сказано в заявлении полиции.

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