Стерлинг – о нокауте в бою Волкова и Розенстрайка: «Не думаю, что это была плохая остановка»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Алджамейн Стерлинг Жаирзиньо Розенстрайк Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о решении Херба Дина объявить технический нокаут в поединке между Александром Волковым и Жаирзиньо Розенстрайком.

Суринамец после поединка раскритиковал решение рефери в октагоне, назвав свою ситуацию в бою сложной, но не безнадежной.

«Розенстрайк восстановился очень быстро, но я не думаю, что это была плохая остановка. Для него все могло стать только хуже.

Если бы рефери не остановил бой, Волков продолжил бы наносить удары сверху, и все закончилось бы для Розенстрайка очень плачевно», – сказал Стерлинг.

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