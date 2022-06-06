Стерлинг – о нокауте в бою Волкова и Розенстрайка: «Не думаю, что это была плохая остановка»

Чемпион UFC в легчайшем весе высказался о решении Херба Дина объявить технический нокаут в поединке между и .

Суринамец после поединка раскритиковал решение рефери в октагоне, назвав свою ситуацию в бою сложной, но не безнадежной.

«Розенстрайк восстановился очень быстро, но я не думаю, что это была плохая остановка. Для него все могло стать только хуже.

Если бы рефери не остановил бой, Волков продолжил бы наносить удары сверху, и все закончилось бы для Розенстрайка очень плачевно», – сказал Стерлинг.

Розенстрайк – о проигрыше Волкову: «Я был далек от того, чтобы сдаться. Вот что мы называем нокаутом?»

Волков после победы над Розенстрайком: «Готов к новым вызовам, как всегда»