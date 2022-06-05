Российский тяжеловес UFC Александр Волков прокомментировал победу над .

«Я очень рад, что выиграл. Теперь жду следующий бой. Всем спасибо за поддержку. Надеюсь, что пойду только вперед.

Остановка? Чувствовал, что смогу финишировать его, даже если бы рефери не остановил в тот момент. Потому что он был в отключке, и только после остановки пришел в себя.

Я видел, что он зажат у сетки и готовился добить и нокаутировать его. Я готов к вызовам, как всегда. Готов подраться в короткие сроки, если будет хороший бой. В любом случае, я здесь, в США, и готов к вызовам в любой момент», – сказал Волков после боя.

Россиянин одержал победу над бойцом из Суринама техническим нокаутом в первом раунде.

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