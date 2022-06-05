Российский тяжеловес UFC Александр Волков прокомментировал победу над Жаирзиньо Розенстрайком.
«Я очень рад, что выиграл. Теперь жду следующий бой. Всем спасибо за поддержку. Надеюсь, что пойду только вперед.
Остановка? Чувствовал, что смогу финишировать его, даже если бы рефери не остановил в тот момент. Потому что он был в отключке, и только после остановки пришел в себя.
Я видел, что он зажат у сетки и готовился добить и нокаутировать его. Я готов к вызовам, как всегда. Готов подраться в короткие сроки, если будет хороший бой. В любом случае, я здесь, в США, и готов к вызовам в любой момент», – сказал Волков после боя.
Россиянин одержал победу над бойцом из Суринама техническим нокаутом в первом раунде.
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