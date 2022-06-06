Волков не верит в бой с Миочичем: «Он попытается сделать денежный бой с Джоном Джонсом»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков признался, что открыт к поединку со Стипе Миочичем, но не верит, что американец примет этот бой.
«Миочич будет сам себе бои выбирать. Вряд ли он выберет меня, потому что будет пытаться сделать более денежные бои, например с Джоном Джонсом, чтобы у него были имена и, может быть, удобные соперники, потому что я вряд ли для него удобен буду», – сказал россиянин.
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