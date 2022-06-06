Волков не верит в бой с Миочичем: «Он попытается сделать денежный бой с Джоном Джонсом»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков признался, что открыт к поединку со , но не верит, что американец примет этот бой.

«Миочич будет сам себе бои выбирать. Вряд ли он выберет меня, потому что будет пытаться сделать более денежные бои, например с , чтобы у него были имена и, может быть, удобные соперники, потому что я вряд ли для него удобен буду», – сказал россиянин.

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