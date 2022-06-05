Розенстрайк – о проигрыше Волкову: «Я был далек от того, чтобы сдаться. Вот что мы называем нокаутом?»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Жаирзиньо Розенстрайк Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Жаирзиньо Розенстрайк, проигравший россиянину Александру Волкову техническим нокаутом, назвал остановку поединка ранней.

«Я озадачен тем, как прошел бой. Я разочарован, что его остановили. Безусловно я оказался в проблемной ситуации, но был далек от того, чтобы сдаться.

Разве кто-то упал на канвас с закрытыми глазами? Вот что мы называем нокаутом? В общем-то мы с Александром только начали обмениваться тяжелыми ударами.

Это то, что вы все хотели увидеть! Отдаю должное Александру Волкову за то, что согласился на этот бой», – сказал суринамец.

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