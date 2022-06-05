Волков – о следующем сопернике: «Не хочу говорить свысока, но навыков у меня хватит на любого оппонента»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков считает, что может справиться с любым соперником по дивизиону.

«У меня нормальное положение, в тяжелом весе ребята часто выигрывают и проигрывают, просто в моей ситуации мне бы хотелось показывать те бои, в которых хочет меня видеть UFC. Если промоушен мне предложит соперника, вряд ли я от него откажусь.

Насколько вижу, UFC во мне заинтересован, поэтому и соперников будет предлагать интересных. Вряд ли меня будут ставить под кого-то, чтобы ему сделать рекорд. Не хочу говорить свысока, но навыков у меня хватит на любого оппонента.

Поэтому вопрос не в том, кого хочу видеть я, а кого хочет UFC. Я-то, конечно, хочу подраться с чемпионом за пояс», – сказал Волков.

Менеджер Волкова – о Тактарове в роли секунданта: «Если человек искренне хочет помочь, почему нет?»

Александр Волков: «Я готов использовать любую возможность – просто дайте мне бой»