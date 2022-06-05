Волков – о плане на бой с Розенстрайком: «Нужно было не давать ему идти вперед, избегать рубки»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков, нокаутировавший , поделился планом на поединок.

«Мне в принципе удобны все ударники. Мы достаточно хорошо разобрали Розенстрайка перед боем. Его манера боя: работа вторым номером и взрыв в нужный момент.

Чтобы этого избежать, нужно его постоянно поджимать, забирать инициативу и не давать ему идти вперед, при этом избегая рубки. В этом и был план.

Я с самого начала забрал центр, дергал и разбивал ногами, ждал взрыва, который он в итоге сделал, сконтрил и перешел в атаку.

Мне нужно было, чтобы он оказался спиной к сетке после своей атаки. После этого и доработал», – сказал Волков.

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