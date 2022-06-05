Менеджер Волкова – о Тактарове в роли секунданта: «Если человек искренне хочет помочь, почему нет?»

Илья Банников, менеджер тяжеловеса UFC Александра Волкова, рассказал, как бывший боец смешанного стиля стал секундантом россиянина в поединке против .

«Я спросил Сашу, что он об этом думает. Он улыбнулся и сказал: «Почему бы и нет? Прикольная идея».

Олег – опытный человек, он испытывает к нему уважение. Да, бывает, что сейчас Олег позволяет себе сказать лишнего, в том числе про нас, про команду, про самого Сашу.

Сашу это тоже бесило, но если человек искренне хочет помочь, почему нет?» – сказал Банников.

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