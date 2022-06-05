Александр Волков: «Сейчас я вернусь к семье в Россию, планирую сделать визы им и моей команде»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Жаирзиньо Розенстрайк Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал о ближайших планах. Боец намерен вернуться на родину и сделать визы своей команде, которую не пустили в США перед турниром UFC Fight Night 207.

«Сейчас я вернусь в Россию к семье, но я планирую сделать им визы, и приехать вместе с ними в США, потому что здесь больше возможностей получить бой, и не возникает трудностей с перелетом.

Посмотрим, как все сложится. Сейчас я немного отдохну, и займусь визами для своей семьи и команды», – сказал Волков.

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