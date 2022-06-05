Александр Волков: «Я готов использовать любую возможность – просто дайте мне бой»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков заявил, что готов принять поединок с любым бойцом в дивизионе.

Напомним, что Волков одержал победу над , нокаутировав суринамца в первом раунде.

«Я готов драться с любым, кого UFC выставит против меня. Ситуация в дивизионе непростая – чемпион восстанавливается, а на осень запланированы большие бои с участием топовых бойцов.

Очевидно, чтобы получить бой за титул, мне нужно побить кого-то выше себя в рейтинге. Я одержал быструю победу над соперником, с которым тот же Ган прошел всю дистанцию, и я верю, что заслуживаю драться с бойцом, который стоит выше меня в дивизионе. Я готов использовать любую возможность – просто дайте мне бой», – сказал Александр.

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