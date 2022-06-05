Волков – о победе над Розенстрайком: «У меня получилось все, что было задумано»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков, нокаутировавший Жаирзиньо Розенстрайка, высказался о поединке.

«У меня получилось сделать все, что было задумано. Я не совершил ошибок, и все прошло идеально.

Я видел его предыдущие бои, и не должен был позволить ему идти вперед с ударами – моя задача заключалась в том, чтобы стоять и отвечать ударом на удар. В результате ему пришлось отступать, и я сделал свою работу у сетки», – сказал россиянин.

Александр Волков нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка в первом раунде

Волков после победы над Розенстрайком: «Готов к новым вызовам, как всегда»