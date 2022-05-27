Тренер Бивола: «Дмитрий готов спуститься в вес Канело и оспорить его титулы»

Дмитрий Кириллов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, поделился мнением насчет третьего боя Сауля Альвареса и , а также ответил на вопрос о реванше россиянина с мексиканцем.

— Удивились ли тому, что Альварес выбрал казахстанца Геннадия Головкина в качестве следующего соперника? Их третий поединок пройдет 17 сентября.

— Это логично. Они больше заработают. Учитывая возраст Головкина (40 лет), с ним будет полегче. С Биволом Альварес ничего не сможет сделать. Что бы он ни делал — Дмитрий его на классе повторно возьмет. Если этот реванш состоится.

— Как раз многие озвучивают мысль, что для Альвареса нет смысла в реванше, хотя он и был прописан в контракте.

— Абсолютно. Дмитрий готов спуститься к нему в вес и оспорить его титулы. Он уверен в своих силах и готов согнать вес.

— Еще одно распространенное мнение, что Альварес легко победит Головкина.

— Ну не легко. Да, у Головкина возраст, но я бы не списывал Геннадия со счетов. Это опытный боец и он может устроить Альваресу трудную жизнь в ринге.

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