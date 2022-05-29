Дмитрий Бивол: «Роль Хирна в организации боя с Канело была колоссальной»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поблагодарил главу промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна за организацию боя с Саулем Альваресом.

«Роль Хирна была колоссальной. Он договорился о боях Канело — Бивол и Головкин — Канело. Я ему очень благодарен за это, потому что он очень долго хотел этот поединок организовать.

Он нам говорил: «Я хочу этот бой сделать, дождитесь своего часа. Альварес станет абсолютом в этом весе — куда ему деваться? Он захочет подняться. Так как вы с нами на DAZN, он хочет драться только с чемпионами».

Большая роль Хирна», – сказал Бивол.

7 мая в Лас-Вегасе Бивол победил Канело единогласным решением судей.

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