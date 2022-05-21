Камару Усман: «Аура непобедимости Канело ослабла. Но я по-прежнему думаю, что наш бой будет феноменальным»

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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман сообщил, что ему все равно интересно подраться с абсолютным чемпионом суперсреднего веса Саулем Альваресом.

7 мая Канело проиграл единогласным решением судей Дмитрию Биволу.

«Теперь сложно говорить о нашем поединке, потому что люди зациклены на факте доминирования. Каждый должен доминировать, доминировать и еще раз доминировать.

Я все равно думаю, что это потрясающий бой. Он феноменален, потому что Канело по-прежнему является рейтинговым боксером pound-for-pound.

Но, конечно, теперь бой немного потускнел, потому что аура непобедимости Канело ослабла», – сказал Усман.

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