Марлон Вера про бой с Петром Яном: «Я выстрелю этому ублюдку между глаз, и он труп»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян натив Марлон Вера контент Бокс/MMA/UFC

Эквадорский боец UFC легчайшего дивизиона Марлон Вера намерен провести бой с экс-чемпионов дивизиона Петром Яном.

«У меня нет времени искать другого соперника. Я иду вперед: Петр Ян вызвал меня, и он это получит.

Гарантирую вам — я остановлю этого парня. Я выстрелю этому ублюдку между глаз, и он труп.

У меня две руки, две ноги. Он гадит и подтирается так же, как и я. Так что шел бы он к черту. Я буду драться с ним — пусть готовится к бою!» – сказал Вера.

Марлон Вера – Петру Яну: «UFC сделал предложение, а ты соскочил. Кроме того, учи английский – жалко смотришься»

Марлон Вера: «Остановлю Петра Яна и получу титульный шанс»

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