Ти Джей Диллашоу: «Думал, что Ян победит Стерлинга. Во время боя я был на арене и ждал, когда Петр меня вызовет»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал о впечатлениях от боя Алджамейна Стерлинга и Петра Яна.
9 апреля на UFC 273 Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей.
«Думал, что Ян победит Стерлинга. Во время боя я был на арене и ждал, когда Петр меня вызовет.
В бою со Стерлингом он допустил серьезные ошибки и тем самым показал пробелы в своей игре. Я был шокирован, когда Ян не мог выбраться из-под Стерлинга.
Петр двигался не в правильном направлении и просто был сфокусирован на том, чтобы не проиграть удушающим.
Стерлинг неуклюжий, но не очень опасный боец. Я готов с ним драться с опущенными руками и не волноваться, что он меня нокаутирует, потому что у него вообще нет удара», – сказал Диллашоу.
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