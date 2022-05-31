Ти Джей Диллашоу: «Думал, что Ян победит Стерлинга. Во время боя я был на арене и ждал, когда Петр меня вызовет»

Бывший чемпион в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал о впечатлениях от боя и .

9 апреля на UFC 273 Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей.

«Думал, что Ян победит Стерлинга. Во время боя я был на арене и ждал, когда Петр меня вызовет.

В бою со Стерлингом он допустил серьезные ошибки и тем самым показал пробелы в своей игре. Я был шокирован, когда Ян не мог выбраться из-под Стерлинга.

Петр двигался не в правильном направлении и просто был сфокусирован на том, чтобы не проиграть удушающим.

Стерлинг неуклюжий, но не очень опасный боец. Я готов с ним драться с опущенными руками и не волноваться, что он меня нокаутирует, потому что у него вообще нет удара», – сказал Диллашоу.

Ти Джей Диллашоу: «В следующем бою я верну пояс, побив Стерлинга, а затем отомщу Сехудо»

Диллашоу – о Стерлинге: «Стилистически для меня это идеальный бой»