Двалишвили: «Правила нельзя нарушать, это была моя единственная претензия к Яну»

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили заявил, что не испытывает личной неприязни к , который провел два поединка с , в чью команду входит грузинский спортсмен.

«Мы все видели первый бой. Ян – нарушитель правил. Вместо того чтобы извиниться, он, наоборот, насмехался. Алджо ничего неправильного не делал.

Ему дали пять минут на восстановление, но он не смог подняться. Никто не знает, каким был бы исход, если бы бой продолжился. Но это было решением рефери.

Мы все знаем, что после таких запрещенных ударов у Алджо точно не было бы шансов. Исход был бы один – нокаут или удушение. Правила нельзя нарушать.

Это равно тому, если бы тебя перед боем хорошенько избили, а потом пустили в клетку. Это и была моя единственная претензия к Яну», – сказал Двалишвили.

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