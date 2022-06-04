Майк Тайсон: «Конору нужно провести три поединка, чтобы вернуть уверенность»

Легенда бокса дал совет бывшему чемпиону в двух весовых категориях .

«Все знают, что после тяжелого поражения, нужно провести несколько боев.

Конор, я думаю, ты должен вернуть уверенность, а после этого делать, что ты делаешь лучше всего — захватывающе побеждать.

Возьмем, к примеру, Тони Фергюсона — это тяжелый бой. Он воин, независимо от того, проигрывает он или побеждает. Фергюсон проводит захватывающие поединки, этого парня трудно победить.

Так что Конору нужно провести как минимум три поединка, чтобы вернуть уверенность, с каждым разом повышая уровень оппозиции. С каждым боем соперник должен быть более высокого уровня», – считает Тайсон.

В июне 2021-го Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде, сломав ногу.

Хорхе Масвидаль: «Бой с Конором – это огромная куча бабок. Но я хочу биться с Бернсом, потому что он мне нравится как боец»

Порье не советует Чендлеру вызывать Макгрегора: «Майкла потрясают в каждом бою, а Конор умеет бить»