Майкл Биспинг: «Уверен, что Конор снова будет боксировать, когда закончит карьеру в UFС»

Ветеран ММА Майкл Биспинг отреагировал на слова экс-чемпиона в двух весовых категориях , который заявил, что его карьера в промоушене только начинается.

«Я уверен, что он снова будет боксировать, когда закончит карьеру в UFC. Однако давайте говорить честно — это далеко не начало его карьеры в UFC.

При всем уважении я бы сказал, что карьера Конора в UFC сейчас на спаде. Возможно, я ошибаюсь. Может быть, он нокаутирует Камару Усмана и станет чемпионом в полусреднем весе.

Но я не думаю, что это произойдет. Он проиграл три из четырех последних боев», – сказал Биспинг.

Конор рассказал, когда вернется в октагон: «В ближайшие дни у меня будет медицинское обследование, после этого я буду свободен»

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