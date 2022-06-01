Порье не советует Чендлеру вызывать Макгрегора: «Майкла потрясают в каждом бою, а Конор умеет бить»

Топовый легковес UFC Дастин Порье считает, что Майкл Чендлер рискует, вызывая на бой .

По мнению бывшего временного чемпиона, Чендлер стилистически удобен ирландскому бойцу.

«Я не говорю, что Чендлер не может держать удар или что-то в этом роде, но он был потрясен практически в каждом бою, а такой парень, как Конор умеет бить.

Его смог достать и теперь он смотрит на реванш с Оливейрой, а также на бой со мной и Макгрегором. Представьте, что будет, если мы коснемся его подбородка. Для него все может закончиться очень плохо», – сказал Порье.

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